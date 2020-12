Auf A9 bei Leibnitz stand Lkw in Vollbrand

Der Grund, warum der Lkw in Brand geriet, ist derzeit noch nicht geklärt. Fakt jedoch ist, dass das Fahrzeug kury nach der Auffahrt in Leibnitz in Fahrtrichtung Slowenien in Vollbrand stand - mittlerweile hat die Feuerwehr, unter anderem war die Freiwillige Feuerwehr Untergralla in Einsatz, den Brand gelöscht.