Grenzregime | Weihnachtsregime

Grenzregime: Österreich verhängt spätestens ab Mitte Dezember für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine zehntägige Quarantänepflicht. Dabei setze man, so Innenminister Karl Nehammer, auf ein „konsequentes Grenzregime“, und, so Kanzler Sebastian Kurz, „damit das Virus nicht durch Rückkehrer oder Touristen ins Land getragen werde“. Woran diese martialische Wortwahl wohl erinnert? Geschichtsinteressierten möge das brutale Grenzregime der Deutschen Demokratischen Republik einfallen, die alles dafür tat, dass ihre Bürger eben nicht ausreisen. Ein Schutz nach innen sozusagen, die Details dazu sind hoffentlich nicht wiederholbare Geschichte… Doch zurück zu Nehammers Regime: Die Quarantänepflicht gelte für alle Nachbarstaaten und speziell auch für den Westbalkan. Damit will die Regierung zum Beispiel die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern. Ausnahmen gibt es für Pendler und Geschäftsreisende. Bis 10. Jänner soll die Einstufung der Risiko-Gebiete auf Basis der 14-Tage-Inzidenz der positiven Corona-Fälle passieren. Alle Länder, die einen Wert höher als 100 verzeichnen, werden als Risiko-Gebiet eingestuft - aktuell gehören alle Nachbarländer Österreichs dazu. Freitesten ist nach fünf Tagen mittels PCR-Test möglich. Von dieser Regelung sind alle betroffen - etwa auch Auslandsösterreicher, die Weihnachten bei der Familie verbringen wollen. Nehammer betonte aber auch, dass es möglich ist, vor Ende der vorgeschriebenen Quarantänezeit wieder auszureisen. Doch wennst a Pech hast, dann hast es wirklich: Länder wie Italien, Deutschland oder Frankreich planen ein ähnliches - siehe oben - „Grenzregime“.