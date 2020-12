Für die steirischen Skigebiete bleibt es „zach“

Dachstein bis Ende Jänner geschlossen

Am Heiligen Abend startet auch auf der Planai in Schladming ein Teilbetrieb (Hauptseilbahn, vier 8er-Sesselbahnen, Weitmoos-Lift, Hopsi-Winterkinderland), dazu die Gipfelbahn der Hochwurzen (für Winterwanderer) und die Rodelbahn sowie auch der Galsterberg. Der Dachstein bleibt hingegen bis Ende Jänner geschlossen, so Geschäftsführer Georg Bliem.