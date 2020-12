Advent in Graz heuer ohne Märkte

Citymanager Heimo Maieritsch: „Viele Highlights vom Advent in Graz gibt es trotzdem. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet bereits, die Eiskrippe ist aufgebaut, der Christbaum strahlt am Hauptplatz und der Märchenwald am Schlossbergplatz ist auch gerade im Entstehen. Das sind nur einige der Attraktionen. Es lohnt sich also trotzdem, im Advent die Innenstadt zu besuchen.“