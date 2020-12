109 Straßenbahnen aus Graz für deutsche Städte

Realisiert werden konnte es unter anderem durch die Verwendung von Leichtmetall-Legierungen und durch den verwindeweichen Drehgestellrahmen in offener Bauweise - dies bedeutet, dass am jeweiligen Rahmenende kein sogenannter Kopfträger verwendet wird. Anhand des offenen Drehgestellrahmens erhöht sich zusätzlich die Sicherheit gegen Entgleisen. Für den Stadtverkehr sind die Avenio Modelle dank ihres bewährten Achsstandes von 2100 mm in den Trieb- und Laufdrehgestellen besonders geeignet, denn dieser ermöglicht den Fahrzeugen eine sehr gute Bogengängigkeit. Jede Tram wird 28 Meter lang sein und bis zu 80 km/h schnell unterwegs sein.