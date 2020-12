Polizeigewalt: Klimademo-Vorfall bisher folgenlos

„Keine Ausnahme, sondern leider die Regel“

„Wie wichtig ein Vertrauensverhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung ist, zeigen die aktuellen Entwicklungen in Frankreich“, meinte Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Dass Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten folgenlos bleiben, „ist in Österreich keine Ausnahme, sondern leider die Regel“. Die geforderte Ermittlungs- und Beschwerdestelle sei im Regierungsprogramm angekündigt worden und längst überfällig. Die Einbindung zivilgesellschaftlicher Expertise sei hier besonders wichtig. So können verschiedene Perspektiven, insbesondere die von Betroffenen, eingebunden werden.