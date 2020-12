Reisesperre | Rohrkrepierer

Reisesperre: Von den Berichten über die ersten Massentests in einer Salzburger Gemeinde zu den nächsten Infos zu den Lockdown-Lockerungen. Von den Plänen zur Schulöffnung bis zur Polizei-Ermächtigung, künftig auch in Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz die Einhaltung der Beschränkungen zu kontrollieren - ja, Corona beschäftigte uns gestern in den „Krone“-Redaktionen wieder massiv. Und dann sickerte am Abend auch noch durch, dass zu Weihnachten die Grenzen dichtgemacht werden. Wer von Reisen aus Risikoländern, und als solche gelten so gut wie alle Nachbarländer, zurückkehrt, muss 10 Tage in Quarantäne. Damit diese Bestimmungen auch wirklich wirken, soll streng kontrolliert werden, wie es aus dem Innenministerium hieß. Vermutlich wird die Maßnahme bis zum 10. Jänner gelten - denn rund um die orthodoxen Weihnachtsfeierlichkeiten am 6./7. Jänner wird besonders viel in Herkunftsländer am Balkan und danach wieder zurückgereist. Ja, das werden diesmal für alle in Österreich lebenden Menschen sehr spezielle Weihnachten.