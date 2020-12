Box-Comeback: Holyfield bittet Tyson zum Kampf

Tysons Auftritt gegen Jones fand Holyfield „ganz in Ordnung. Doch die Grundlagen des Boxens zeigten beide nicht. Ich habe nicht eine saubere Führhand gesehen. Es waren Einzelschläge, und dann hielt der andere sofort. Keine Kombinationen! Im Alter denkt man halt an seine eigene Sicherheit.“ Tyson hatte nach dem Kampf betont, wieder in den Ring steigen zu wollen.