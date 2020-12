40 Prozent mehr Arbeitslose

Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen haben vorher einen Job in der Hotellerie oder Gastronomie gearbeitet, im Handel gibt es ein Plus von knapp 47 Prozent in puncto Arbeitslosigkeit und im Verkehrsbereich 44,2 Prozent plus. Die Stadt Salzburg und der Flachgau sind am stärksten betroffen, der Pongau am wenigsten.