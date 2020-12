Filmreif: Verbrecher sorgen für Panik in Brasilien

Szenen, die an einen Hollywood-Film erinnern, haben sich in der Nacht zum Dienstag in der südbrasilianischen Stadt Criciuma zugetragen: Schwer bewaffnete Verbrecher überfielen mehrere Banken und versetzen die Einwohner dann auch noch in Angst und Schrecken. Videos von Anrainern zeigen, wie Bewaffnete durch die Straßen ziehen und immer um sich schießen.