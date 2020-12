„Neumayer hat realistische Chance auf die Top-100“

Spekulieren ist immer gefährlich. Aber grundsätzlich ist es sehr realistisch, dass er in die Top-100 der Welt kommt. Sein Pech war heuer, dass das Jugendtennis stillstand. Bei den Turnieren, bei denen er gespielt hat, hat er gute Ergebnisse erzielt. Ich behaupte, dass er in einem normalen Jahr eine Chance auf die Top-10 in der Jugendweltrangliste gehabt hätte. Wenn man unter den ersten Zehn in der Jugend ist, ist man auch ein Kandidat für die ersten Hundert bei den Herren.