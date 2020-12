Österreicher (43) zum zweiten Mal in Goa verhaftet

Goa – ein Paradies und Hippie-Mekka an der indischen Westküste. Während sich Urlauber hier an den kilometerlangen Traumstränden sonnen, zieht der kleinste Bundesstaat Indiens (mit nur 1,4 Millionen Einwohnern) auch regelmäßig Drogenhändler wie magisch an. So auch den Österreicher Stefan H., der hier offenbar seit vielen Jahren regen Handel mit Charas, einer indischen Form von Haschisch, betrieb.