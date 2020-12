„Die Branche braucht jetzt positive Signale“

Einerseits darf der Handel nicht auf die Zeit nach dem Lockdown warten. In der Hinsicht muss man aber betonen, dass die heimischen Betriebe schon bei der ersten Phase im Frühjahr sehr innovativ reagiert haben. Sie haben sich in kürzester Zeit auf die neue Situation eingestellt und Online-Shops, Lieferservices und andere regionale Lösungen angeboten, die von den Menschen auch angenommen wurden. Nun gilt es mehr denn je, die beschworene Einigkeit und Regionalität jetzt und in Zukunft zu leben. Und insofern appelliere ich an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, dass sie bei den Weihnachtskäufen die Angebote des regionalen Handels nutzen - und zwar jetzt, nicht erst, wenn das Land im Dezember hoffentlich wieder aufsperrt. Es gilt, die Online-Shops der regionalen Geschäfte aber auch die diversen Gutscheinangebote der Einkaufs- und Wirtschaftsgemeinschaften zu nutzen. Ich bin mir außerdem sicher, dass die alle Händler für Fragen und Wünsche jederzeit erreichbar sind und versuchen werden, die besten Lösungen zu finden. Da reicht oft ein Anruf.