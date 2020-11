Landau: „Eine Stille für mehr Hellhörigkeit“

Und was meinen Sie, steht uns zu Weihnachten bevor?

Auch ich weiß es nicht genau. Wir werden wohl auch Weihnachten weiter gefordert sein. Eine Pandemie besiegt man nur gemeinsam, dazu gehört auch Disziplin. Wichtig wird sein: füreinander da zu sein, aufeinander zu schauen. Und sich die Zuversicht zu bewahren, dass wir gut aus der Krise kommen. Gestärkt, vielleicht neu ausgerichtet in der Unterscheidung dessen, was wichtig ist: Familie, Freundschaft, Nähe, Beziehung. Und dass wir vielleicht ein Stück weit Abstand von dem gewinnen, was sonst im beruflichen Druck, im Drang und in der Dichtheit des Alltags unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.