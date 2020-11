Vandalen zogen Spur der Verwüstung durch Lienz

Fahrzeuge, Verkehrszeichen und Mülltonne beschädigt

Nachdem in der Mühlgasse bei zwei Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt wurden, zogen die Täter weiter in die Tristacherstraße, wo sie den Scheibenwischerarm eines dort abgestellten Omnibusses beschädigten. Anschließend stießen sie eine in der Tristacherstraße befindliche Mülltonne um. In der Reimmichlstraße sowie in der Anna Waldeckstraße beschädigten sie ebenfalls zwei Außenspiegel von dort abgestellten Fahrzeugen. „In der Seewandstraße wurden von den Tätern ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen umgestoßen, wodurch dieses beschädigt wurde“, erklärt die Exekutive weiter.