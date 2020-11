Corona-Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Nun auch Beratung per Telefon

Die Abteilung Soziales bietet überdies an zwei Halbtagen in der Woche telefonische Beratung durch in einfacher Sprache geschulte Mitarbeiter an. „Unter der Nummer 0512/508 7677 werden dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr telefonisch Fragen rund um das Thema Coronavirus beantwortet“, informiert Fischer. „Wir haben festgestellt, dass während des ersten Lockdowns sehr viel Unsicherheit und Informationsbedürfnis unter den betroffenen Menschen geherrscht hat. Aus diesen Erfahrungswerten haben wir gelernt und bieten nun eine einfache, unkomplizierte und auf Wunsch auch anonyme Beratung an.“