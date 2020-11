In der Zeit des Abstands braucht es unsere Wärme

Kolumne: Zusammenhalt als Antwort auf die Krise

Wussten Sie, dass es in Österreich heute mehr als 150.000 Kinder, Frauen und Männer gibt, die in ihren Wohnungen frieren? Diese Menschen haben jetzt zu wenig Geld, um ihre Kühlschränke zu füllen und die Heizung aufzudrehen. Ja, das Coronavirus trifft uns alle - unser Land wird am Ende dieses Jahres ein anderes sein als noch zu Jahresanfang. Und der Druck steigt mit der Dauer der Pandemie weiter an. Wer schon vor Corona mit finanziellen Engpässen zu kämpfen hatte, hat es jetzt besonders schwer. Durch die Krise geraten aber auch Menschen, die das zuvor niemals geglaubt hätten, in Not - und gerade die kalte Jahreszeit, in der man mit höheren Energiekosten konfrontiert ist, macht es nicht einfacher. Unsere gemeinsame Hilfsaktion „Funken Wärme“ war wohl noch nie so dringend notwendig wie in diesem Ausnahmejahr.



Deshalb bitten wir heute um Ihre Hilfe - für Menschen wie Frau R.: Die 41-Jährige hat geringfügig in der Gastronomie gearbeitet. Das Trinkgeld half ihr, über die Runden zu kommen. Im April hätte sie endlich Vollzeit angestellt werden sollen. Doch dann kam Corona, und statt der Aufstockung kam der Jobverlust. Seither ist es sehr eng für sie und ihre 17-jährige Tochter. Die Kosten für die Heizung konnte sie nicht mehr stemmen.



Unser Ziel: Möglichst niemand soll zu Weihnachten frieren müssen. Mit Ihren Spenden können wir dieses Ziel erreichen, indem die Caritas in ihren 53 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich mit Direktzahlungen an die Energieträger den Betroffenen hilft. Die Aktion „Funken Wärme“ macht unser Land wärmer. Gemeinsam wollen wir einen Funken entzünden und an Menschen wie Frau R. weitergeben. Bitte helfen Sie! Unsere Antwort auf die Krise lautet: Zusammenhalt. Schon jetzt danken wir Ihnen sehr für Ihre Spenden und wünschen Ihnen eine gute Adventzeit!



„Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl und Caritas-Präsident Michael Landau