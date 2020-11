Mehr Kinder kommen in die Betreuung zur Schule

Wenn´s denn wahr ist, wird die kommende Woche für die Schüler die letzte des Lockdowns sein - am 7. Dezember sollten sie wieder regulär in die Schulen gehen. Derzeit sind es vor allem die Volksschüler, die in den Klassen zu finden sind. Jedes vierte Volksschulkind war in der abgelaufenen Schulwoche anwesend, um 4,8 Prozent mehr als in der ersten Lockdownwoche. Bei den Mittelschulen war nur jeder zehnte Schüler da (plus 2,5 Prozent) und in den AHS-Unterstufen waren nur 2,8 Prozent der Kinder anwesend (plus 0,8 Prozent).