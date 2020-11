Drogenlenker flog bei Unfall mit Radfahrer auf

Ein 36-Jähriger aus Eferding lenkte am Freitag gegen 8 Uhr seinen Firmenbus in der Neubauer Straße vom Ortszentrum Hörsching kommend Richtung Neubau. Zeitgleich fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad dieselbe Straße am Radweg entlang. Bei der Kreuzung Nelkenweg bog der Firmenbus-Lenker nach rechts ab. Der Radfahrer legte eine Vollbremsung ein um eine Kollision zu verhindern, kam dabei zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Die Rettung lieferte den Radfahrer in das UKH Linz ein.