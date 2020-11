In diesen Fällen sagen wir Danke!

Bearbeitungsgebühr von ÖBB erlassen

Mit Öffis auf dem Weg in die Schule war die Tochter von Tamara K. im September, als sie von einem Zugbegleiter kontrolliert wurde. Das Mädchen konnte zwar das Top-Jugendticket vorweisen, ihren Schülerausweis hatte sie von der Schule aber noch nicht erhalten, da es technische Probleme gegeben hatte. Deshalb bekam sie eine Strafe. Die Mutter wandte sich an den Kundendienst. „Man verzichtet zwar auf die Strafe, verlangt aber eine hohe Bearbeitungsgebühr“, bat die Wienerin um Hilfe. Die Ombudsfrau hat die ÖBB kontaktiert. Da in diesem Fall der Nachweis zum Schulbesuch erbracht wurde, verzichtet man ausnahmsweise auf die Kosten.