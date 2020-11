Frontalzusammenstoß: Lenker (52) schwerst verletzt

Nach 200 Metern geriet der 52-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Pkw, dessen 51-jähriger Lenker verletzt in das LKH Vöcklabruck gebracht wurde. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in das LKH Vöcklabruck gebracht wurde.