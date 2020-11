ÖVP begrüßt „kürzere Leine“ bei bestimmten Hunden

„Wir müssen uns im Sinne der Sicherheit der Menschen darum kümmern, dass nur jene Personen einen Hund halten, die auch mit dem Tier umgehen können“, betont der geschäftsführende ÖVP-Klubobmann im Landtag, Christian Dörfel. In diesem Sinne begrüßt er das geplante neue Hundehaltegesetz, das bis 30. Dezember in Begutachtung ist. Es nimmt Hundehalter quasi an eine kürzere Leine.