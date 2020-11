Jetzt tolle Spiele-Highlights von Piatnik gewinnen

Der Name ist bei „Gaudi Alarm“ Programm

Beim neuen Partyspiel „Gaudi Alarm“ von Piatnik ist der Name Programm. Zugegeben, wer an der Reihe ist, hat zunächst wenig zu lachen. Denn während der Timer unerbittlich tickt, gilt es blitzschnell passende Wörter zu vorgegebenen Kategorien rund um das Thema Berg zu finden. Da geht der Puls schnell mal rauf und wieder runter. Und während sich die Mitspieler in einem Moment noch köstlich amüsieren, sind im nächsten Augenblick schon sie selbst an der Reihe.