Ruf nach beschleunigten Verfahren

Um das Stimmungsbild der Tiroler Baubranche während der Pandemie abzubilden, hat die Landesinnung Bau eine Befragung in Auftrag gegeben. Knapp 200 Unternehmer kamen dabei zu Wort. Trotz Corona zeigen sich 67 % mit der wirtschaftlichen Situation zufrieden. Wenn es um den Ausblick ins Jahr 2021 geht, sind die Meinungen geteilt. Während ein Drittel positiv gestimmt ist, zeigt sich der Rest neutral bis negativ. „Diese Unsicherheiten gründen u.a. daraus, dass Projekte nicht in Angriff genommen werden. Der Bau und zahlreiche nachgelagerte Branchen sind ein entscheidender Motor für die Wirtschaft. Deswegen ist es umso wichtiger, sinnvolle Vorhaben zeitnah umzusetzen“, so Landesinnungsmeister Rieder.