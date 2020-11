Fashion Check In Digital - aus der Albertina!

Kunst, Kultur, Mode, Beauty und Lifestyle am Mobiltelefon genießen? Genau das macht Liliana Klein mit ihrem FASHION Check-in digital Tag möglich. Direkt im weltberühmten Albertina Museum werden Talks & Tutorials für IGTV (Instagram Videos) aufgenommen. Jeder, der mitschauen möchte, bekommt am 07. Dezember am Profil von Liliana Klein unter @liliana_klein die Möglichkeit Backstage Impressionen zu sammeln. Sie haben u.a. die Chance einen Urlaub am Millstättersee zu gewinnen. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.