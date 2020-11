Singen und Zuversicht als Medizin im Altenheim

Allein in Kärntner Pflegeheimen sind seit Oktober mehr als 40 Corona-Todesopfer zu beklagen Das St. Hemma-Haus der Caritas in Friesach hat die Krise bisher gut gemeistert. Damit es so bleibt, halten sich Personal und Bewohner des St. Hemma-Hauses strikt an alle Vorsichtsmaßnahmen.