Kein Schönheitspreis, aber unter den besten Acht

„Schönheitspreis haben wir mit diesem Spiel keinen gewonnen“, war Cheftrainer Christian Ilzer nach der Partie ehrlich. „Aber es war ein Ziel von uns, unter die Top-Acht im Cup zu kommen, das haben wir geschafft. Wacker hat uns sehr gefordert, wir haben dann auch mit zu wenig Tempo gespielt. In einem K. o.-Spiel gewinnt oft der, dem das erste Tor gelingt, das ist zum Glück uns mit Andi Kuen gelungen. Wir haben trotz allem wenig zugelassen, das ist auch wichtig“, so der Coach, der sich über den augenscheinlich desolaten Rasen in Liebenau zu Recht beschwerte. Teile des Grüns dürften am frostigen Abend in Graz regelrecht gefroren gewesen sein. „Hoffentlich findet man den Knopf für die Rasenheizung, bis wir Samstag gegen die WSG Tirol spielen.“