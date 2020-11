Pflegerinnen: „Es ist still auf der Covid-Station“

Es ist fast still dort, wo es um Leben und Tod geht. So still, dass im ersten Moment übersehen werden könnte, wie fordernd die Arbeit ist, die hier verrichtet wird. Wie sehr sie an die Substanz geht. Wie kritisch die Tätigkeiten sind, die verrichtet, und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Im Zimmer ist gerade einmal ein monotones Piepsen zu hören und das rhythmische Pumpen der Maschine, die Luft in den Körper des Patienten presst. Der Patient schläft seit sechs Tagen tief und fest und frei von Schmerzen. Tag für Tag stehen wir an seinem Bett. Reglos liegt er da, während wir ihn rasieren und kämmen. Auch wenn der Körper des Menschen mit den mannshohen Maschinen an seinem Bett über Kabel und Schläuche fest verbunden ist. Auch wenn Elektroden auf seiner Brust kleben. Vieles, aber bei weitem nicht alles, kann den Maschinen überlassen werden.