Mann (48) verweigert Maske und bespuckt Security

Diskussion ging am Posten weiter

Das Geschehen hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Bahnhof in die Laudongasse verlagert. Polizisten hielten den äußerst renitenten Grazer (48) an und brachten ihn zur weiteren Abklärung des Sachverhalts auf die Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof. Gegenüber den Beamten gab der Security-Mitarbeiter in der Folge an, dass ihn der 48-Jährige direkt ins Gesicht gespuckt habe, nachdem er den Mann in der Bahnhofshalle aufgefordert hatte eine Maske zu tragen.