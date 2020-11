Schon 60 Prozent kaufen Weihnachtsgeschenke online

Jedes fünfte „Christkind“ will heuer mehr Geschenke online kaufen, damit steigt der Anteil der im Internet gekauften Geschenke auf 60 Prozent. Verschenkt werden im Durchschnitt sieben Präsente. Die alljährlichen Wunschzettel-Favoriten bleiben dabei unverändert: Gutscheine und Geld, aber auch Zeit mit den Liebsten. So manches, was gerne verschenkt wird, bereitet aber gar keine Freude. Dazu zählen Selbstgemachtes sowie Kosmetik- und Pflegeartikel.