Nachbarn und Polizisten retteten Frau das Leben

Weil sich ihre 94-jährige Nachbarin nicht mehr gemeldet hatte und die Jalousien des Hauses in St. Georgen an der Gusen geschlossen waren, rief eine Frau die Polizei. „Wir sind hingefahren und haben uns bemerkbar gemacht, es hat sich aber niemand gemeldet“, erzählt Polizist David Huber, der mit seinem Kollegen Andreas Dutzler zum Einsatzort geeilt war. Mit der Hilfe eines weiteren Nachbars durchschlugen sie ein Kellerfenster, Huber stieg ein. „Ich hab’ dann den Sanitätern die Tür geöffnet und die Frau am Boden gefunden.“ Die Seniorin war ansprechbar, erzählte, dass sie am Vorabend gestürzt und nicht mehr aufgekommen war.