Feuerwehr hilft bei Test-Infrastruktur

Zur Feststellung von Corona-Infektionen wird die Teststraße vom Landessanitätsstab beim Veranstaltungszentrum St. Pölten erweitert. Das Equipment wird auf kurzem Weg vom heimischen Landesfeuerwehrverband zur Verfügung gestellt. „Wir helfen natürlich immer, wo Not am Mann oder Gerät ist“, erklärt dazu Florianichef Didi Fahrafellner. Während die Arbeiten in St. Pölten weitergehen, muss aber der Ausbildungsbetrieb in der Landesfeuerwehrschule in Tulln eingestellt werden. „Jeder Teilnehmer wird über den Stopp informiert und bekommt einen entsprechenden Ersatztermin angeboten“, heißt es.