Ein warmes Zuhause zum Weihnachtsfest

Kaffee und Kekse. Das hat sich Herr L. nicht nehmen lassen, das hat er extra besorgt, für unseren Besuch bei sich daheim in Krems (NÖ). Dafür hat er nochmals gespart, auch wenn das gar nicht so leicht ist. Denn Harald L. und seiner Partnerin bleiben 300 Euro im Monat zum Leben. Einst hat er Maler und Fassadenbauer gelernt, als solcher auch gearbeitet. Aber aus gesundheitlichen Gründen ist es nun vorbei mit dem Job. Finanziell kommt das Paar gerade so über die Runden, zum Glück hat er geringfügig Arbeit bei der Bestattung gefunden. Und im Sommer sucht er sich zusätzlich kleine Aushilfsjobs: „Das fällt über den Winter aber weg“, sagt er, „da wird das Geld dann schon sehr knapp, und heizen muss ich dann auch.“ Gespart wird eisern, eingekauft in Sozialmärkten.