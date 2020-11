Eisbulle hielt Töchterl noch nie im Arm

„Es ist sicher nicht einfach, ich habe aber die Burschen im Training, den Betreuerstab“, will der 33-jährige Kanadier nicht jammern. „Wir hatten im August eine Entscheidung zu treffen und wussten, dass meine Frau mit den Kids in Toronto die meiste Unterstützung hat.“ Seither ist Derek in Salzburg allein zu Hause. „Die sozialen Medien und Face Time helfen bei diesen Distanzen schon sehr“, hat der Defender, der nach drei München-Jahren vergangenen Sommer mit Trainer McIlvane nach Salzburg gewechselt ist, zweimal am Tag „Blickkontakt“ mit seinem Drei-Mäderl-Haus in Kanada. Wo der Tag sechs Stunden später beginnt. Joslin: „Wir sehen uns, wenn sie morgens aufstehen und das zweite Mal, bevor ich schlafen gehe.“