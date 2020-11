Thiem verliert gegen Rublev ++ St.Pölten in CL

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky die Pleite von Dominic Thiem gegen Andrej Rublev, den Einzug der SKN-Damen in die Champions-League, die Vorschau auf das Slalom-Doppel der Damen in Levi und das letzte Rennen der heurigen MotoGP-Saison in Portugal am Sonntag (alles im Video oben).