Vom Saxophonspieler zum Eishockey-Crack

Sein Spiel am Eis und vor allem seine Einstellung für die Mannschaft ist für seinen Trainer Doug Mason wie Musik in den Ohren. Sein Schützling Parker MacKay geigt als Eishockeyspieler bei den Graz99ers groß auf. Dabei war er zu Schulzeiten in der Highschool sogar auch noch ein passabler Saxophonspieler. Im „Steirerkrone“-Gespräch erzählte der 26-jährige Kanadier vor dem heutigen Auswärtsspiel in Bratislava über seine Wurzeln und seine familiären Kontakte in die NHL.