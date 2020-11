Secop-Stiftung: Stipendien werden aufgestockt

Auch die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl begrüßt die Aufstockung der Stiftungsstipendien und verweist darüber hinaus auf Zukunftsperspektiven in Fürstenfeld: „Mit der Übernahme der Kompressorenlinie Delta und der damit verbundenen Rückkehr des NIDEC-Konzerns im heurigen Sommer besteht die Chance, dass in den kommenden Jahren wieder Investitionen in den Standort getätigt werden. Damit könnten sich auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittelfristig neue Perspektiven ergeben“, so Eibinger-Miedl.