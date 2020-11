ÖFB gewinnt gegen Nordirland + Hamilton-Rekordsieg

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky das Nations-League-Spiel zwischen dem österreichischen Nationalteam und Nordirland, den Rekordsieg von Lewis Hamilton beim Grand-Prix in Istanbul, den neu gekrönten MotoGP Weltmeister Joan Mir, die gewonnene Revanche von Dominic Thiem bei den ATP-Finals, den Sieger der Golf-Masters in Augusta und das Spiel zwischen Bregenz und Graz in der spusu Handball Liga (alles im Video oben).