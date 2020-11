Weniger Infizierte, Zahl der Todesopfer steigt

Es könnte sich knapp ausgehen

Derzeit sind 121 Patienten in Intensivbehandlung. Es verbessert sich der Zustand bei einigen soweit, dass sie auf eine Normalstation verlegt werden können, einige - derzeit rund zehn am Tag - sterben auch. Daher kann man zu den 121 Patienten die geschätzt 100, die erwartungsgemäß dazukommen, nicht einfach addieren. Wenn die Maßnahmen greifen und sich die Zahl der Spitalspatienten stabilisiert, könnte man in Oberösterreich mit den 200 für Covid-Patienten reservierten Intensivbetten das Auslangen finden.