SFG-Förderaktion für innovative Start-ups

"Wir haben diese Aktion sehr nahe am Bedürfnis der Start-ups aufgebaut und mit dieser gezielten Förderung genau an der Schwelle zum ersten Auftritt vor Investoren oder ersten Eintritt am Markt haben wir ein großes Plus gelandet. Wir unterstützen hierbei nicht nur Digitalisierungsaufwendungen für Produkte und Prozesse, sondern auch Zertifizierungen, Geschäftsanbahnungen und Vertriebspartnersuche, aber auch Marktanalysen und Markstudien. Den gesamten Bereich von Beratung und Coaching selbstverständlich auch. Ich denke man wird österreichweit und wahrscheinlich sogar europaweit keine vergleichbare Unterstützung am Markt finden, ist SFG Geschäftsführer Christoph Ludwig von der Initiative überzeugt.