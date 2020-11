Kaffee, Wertschätzung und viel Raum für Ideen

Zeichen stehen auf Wachstum

450 Mitarbeiter finden hier Platz, weitere 40 sind in Hagenberg beschäftigt, demnächst werden ans Linz Institute of Technology der Johannes-Kepler-Uni zwölf Mitarbeiter des Forschungsteams übersiedeln. Die Zeichen stehen bei Dynatrace auf Wachstum. In Österreich will das Unternehmen nächstes Jahr um 170 bis 200 Mitarbeiter wachsen.