Faire Entschädigung für den Handel gefordert

„20, 40 oder 60 Prozent an Entschädigungssätzen, wie sie in Aussicht gestellt wurden, stellen keine Gleichbehandlung der Branchen dar“, mahnt Buchmüller. Hier müsse es eine Nachbesserung geben. Denn gerade im Lockdown fließt noch mehr Kaufkraft in Richtung Online-Handesriesen ab.