„Jammern hilft eh nicht“

Beim Restaurant Hirschenwirt im Pongau zeichnet sich ein ähnliches Bild: auch hier hat man wieder angefangen, die Speisen auf Abholung oder Lieferung vorzubereiten. „Die Laufkundschaft fehlt uns natürlich, aber es ist besser als nichts“, so Inhaberin Yeliz Karaarslan. Was auffällt: Lieferungen sind in ihrem Restaurant deutlich beliebter als die Option auf Abholung. „Alles, was menschlichen Kontakt vermeidet, ist im Moment sehr gefragt. Das fängt bei der Lieferung an und hört beim elektronischen Zahlen auf“, erklärt sie.