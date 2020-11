Vor Voll-Lockdown | iPhone-Sterbebegleitung

Vor dem Voll-Lockdown: Gibt es in diesem Corona-Wahnsinn noch irgendeine Sicherheit? Die gestern veröffentlichten Neuinfektionszahlen (9262) sind offenbar nicht für absolut bare Münze zu nehmen, weil wieder Nachmeldungen eingerechnet sind. „Gerade jetzt, wo wir einschätzen müssen, ob weitere Maßnahmen nötig sind, ist es unmöglich zu sagen, ob die bestehenden wirken“, sagt Peter Klimek, Mitglied des Covid-Prognose-Teams. Was den Experten aber klar ist: Deutlich sinkend sind die Zahlen keinesfalls - genau das müssten sie aber sein. Und so verdichtet sich die Annahme, dass nur noch ein Voll-Lockdown die dringend notwendige Wirkung wird zeigen können. An der Gerüchteküche brodelte es gestern Abend: Da war unter anderem die Rede davon, dass bereits in der kommenden Woche Schulen, Dienstleister und Geschäfte schließen müssten. Ob die Verkündung dieses harten Lockdowns bereits heute erfolgt? Da mutmaßt man, dass die Regierung das erst am Samstag tun werde. Aber nicht, um Freitag, dem 13. auszuweichen, sondern um noch einmal alle Umstände bis zu den labilen Zahlen zu überprüfen - und so mehr Sicherheit zu gewinnen. Und um die Österreicher mental noch besser vorbereiten zu können. Das scheint mehr und mehr zu gelingen: Auf die krone.at-Frage „Voll-Lockdown letzte Chance?“ antwortete die Mehrheit mit „Ja“!