Forscher warnen vor Hochwassergefahr an Küsten

Bisher haben Risikoabschätzungen extreme Wetterereignisse wie Sturmfluten und Starkniederschläge großteils unabhängig voneinander betrachtet. Mittlerweile wurde aber beobachtet, dass diese oft durch dieselbe Wetterlage ausgelöst werden - und daher immer wieder auch gleichzeitig auftreten. Das verschärfe laut Wissenschaftern wie Douglas Maraun vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Uni Graz die Problematik. Wenn die Sturmfluten große Wassermengen auf die Küstenregion zutreiben und sich vor allem in Flussmündungen das abfließende Wasser des Starkregens aufstaut, steigt der Wasserspiegel noch stärker an.