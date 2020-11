SPÖ: Kultur geht bei Hilfen oft leer aus

Kritik auch an Geldflüssen

Drozda bekräftigte außerdem die Forderung, dass die Kompensation auch für mittelbar betroffene Künstler und Zulieferer gelten müsse. „Jetzt ist es so, dass die Spielstätte Geld bekommt ohne Verpflichtung, das Geld auch an die freien KünstlerInnen weiterzugeben. Das muss geändert werden“, so der Kultursprecher.