Litauen: Überreste eines Soldaten in See entdeckt

In Litauen haben Archäologen und Taucher im Asveja-See im Osten des Landes einen einzigartigen Fund gemacht: Sie fanden in neun Meter Tiefe die menschlichen Überreste eines Soldaten, der aus dem 16. Jahrhundert stammen könnte. Wie die Agentur BNS am Donnerstag mitteilte, lagen die sterblichen Überreste des Mannes unter einer Schicht aus Schlamm und Sand.