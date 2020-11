Einbruch am helllichten Tag in Seeboden

Am helllichten Tag sind am Mittwoch durch Aufzwängen eines Kellerfensters unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Seeboden am Millstätter See eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld in derzeit noch unbekanntem Wert erbeutet. Sie dürften aber vom heimkehrenden Hausbesitzer (79) gestört worden sein und ergriffen die Flucht.