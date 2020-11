Wie Sportfans die Winterzeit überbrücken

Die Winterzeit rückt auch in Salzburg immer näher. Während wir im September an manchen Tagen noch fast 30 Grad Celsius erreicht haben, sinken die Temperaturen seit Anfang Oktober kontinuierlich. Mit aktuellen knapp 10 oder 12 Grad Durchschnitt ist die Zeit der dicken Pullover und Jacken bereits angebrochen. Das mindert selbst bei Sportliebhaber*innen wieder die Lust an der Bewegung. Und wer denkt, dass dann immerhin auf das gemeinsame Sportschauen in warmen Kneipen ausgewichen werden kann, der irrt gewaltig. Die aktuelle Lage lässt auch das nicht zu. Wie lässt sich die Winterzeit in Salzburg für Sportfans also trotzdem gut überbrücken?