Europäischer Fitness-Marktführer neu in Österreich

Ein Platz für die größten Sportmarken

In seinem einzigartigen Konzept bringt Polleo Sport als eine Plattform für ein aktives Leben bekannte Marken der Fitnesswelt wie Optimum Nutrition, Myprotein, Nike, Under Armour, Reebok, Everlast, Garmin und viele andere zusammen. Alles, was man für das Training und ein aktives Leben benötigt, ist im Sortimentsangebot von Polleo Sport zu finden. Polleo Sport Filialen werden auch Fitness-Apotheken genannt, weil sie ein hoch qualifiziertes Personal mit Erfahrung in Ernährung und Kinesiologie einstellen, das bereit ist, alle Fragen im Zusammenhang mit Sport-Supplementen und aktivem Leben zu beantworten.